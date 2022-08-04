Мнение: Национализация китайской элиты, треть Украины куплена и приговор по рекордной взятке

1. Кое в чём современная Россия заметно обогнала Китай. У нас уже несколько лет вовсю идёт национализация элиты, предполагающая отлучение чиновников и, отчасти, крупного бизнеса от зарубежных активов (домов, офшорных счетов и так далее). Китайцы с этим припозднились. Запад пошёл на открытый конфликт с КНР из-за Тайваня, при этом китайская элита массово владеет недвижимостью в США, Канаде, Австралии и Великобритании, там учатся дети-мажоры китайских коммунистов. То, что такая ситуация опасна и надо что-то делать, в Китае понимали давно, но только в этом году дело сдвинулось с мёртвой точки. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



В Китае только весной этого года, на фоне СВО, руководство КПК смогло начать кампанию по борьбе с владельцами иностранных активов в рядах самой КПК, причём (потому что тема – болезненная, и в неё вписано много уважаемых коммунист-партийцев) в очень мягкой форме:

Напоминаю, это – март 2022: “Коммунистическая партия Китая будет блокировать продвижение по службе руководящих кадров, чьи супруги или дети владеют значительными активами за границей, говорят источники, знакомые с этим вопросом, поскольку Пекин стремится оградить своих высших должностных лиц от тех видов санкций, которые в настоящее время направлены против России […]

Изданная в марте [!] директива запрещает супругам и детям чиновников министерского уровня владеть — прямо или косвенно — какой-либо недвижимостью за границей или акциями в организациях, зарегистрированных за границей, говорят источники.

По словам источников, высокопоставленным чиновникам и членам их ближайших семей также будет запрещено открывать счета в зарубежных финансовых учреждениях, если у них нет для этого законных причин, таких как учёба или работа. [прим. Кримсон: то есть отправлять детей учиться в Йель чтобы им там рассказали про китайский империализм и угнетение уйгуров и тибетцев и свободный Тайвань, окровавленный Гонконг и т.д. – ещё можно, это – боярская привилегия]” .

2. К вопросу о том, за что сражаются США (руками украинцев) и почему они так беспокоятся об экспорте зерна через Чёрное море. Американские компании отхватили себе здоровый кусок Украины (ссылка):



Три крупные американские транснациональные корпорации купили 17 из 62 миллионов гектар украинских сельскохозяйственных земель, сообщает австралийское издание National Review. Это треть всех пригодных для пахоты украинских сельскохозяйственных угодий.

Речь идет о компаниях Cargill, Dupont и Monsanto – официально немецко-австралийская, но с американским капиталом. Для сравнения, во всей Италии имеется 16,7 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Иными словами, три американские компании купили на Украине больше полезной сельскохозяйственной земли, чем вся Италия.

Разумеется, прежде чем купить столь огромные площади чернозёмной земли, американцам пришлось с потрохами купить местную элиту…

3. В России продолжается борьба с коррупцией (ссылка):

Депутата Госдумы Вадима Белоусова осудили на десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также ему назначили штраф в размере 500 миллионов рублей, запретили занимать должности на госслужбе и лишили государственной награды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Теща депутата, 80-летняя Маргарита Бутакова, получила условный срок.

Приговор был вынесен заочно, так как Белоусов не явился на заседание суда из-за запланированных рабочих встреч.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшему в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей — это крупнейшая взятка в истории современной России.

Напомню, что чем выше размер взяток, тем меньше в стране коррупции. Проверочный вопрос для тех, кому это кажется неочевидным: где вам потребуется больше денег, чтобы подкупить полицейского — в Швеции или в Сомали?