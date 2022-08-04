CNN – «намеренная демонстрация силы» – Китай выпустил 11 ракет в море вблизи Тайваня

Китай выпустил 11 баллистических ракет по акватории северо-восточной и юго-западной части Тайваня, пишет CNN. Как отмечает сайт телеканала, запуск был произведён в рамках военных учений, призванных стать демонстрацией силы после визита на Тайвань спикера конгресса США Ненси Пелоси.



AP

Китай выпустил 11 баллистических ракет по акватории северо-восточной и юго-западной части Тайваня, пишет CNN со ссылкой на Министерство обороны острова. Как отмечает сайт телеканала, таким образом Пекин выполняет своё обещание заставить Тайбэй «заплатить» за приём спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Командование китайских вооружённых сил на Восточном театре военных действий заявило, что несколько ракет были выпущены в море у восточной части Тайваня. В заявлении также утверждается , что все ракеты точно попали в цель. «Вся учебная миссия с боевыми стрельбами была успешно завершена, и контроль над воздушным и морским пространством теперь снят», — говорится в документе.

Тайвань сообщил, что китайские ракеты дальнего действия упали вблизи островов Мацзу, Уцю и Дуньинь в Тайваньском проливе. Позже было объявлено, что в общей сложности в четверг по акватории к северу, югу и востоку от острова было выпущено 11 ракет Dongfeng.

Китайские государственные СМИ сообщили, что учения по имитации воздушной и морской «блокады» вокруг Тайваня начались в среду, но не представили достаточно доказательств, подтверждающих это утверждение, отмечает издание.

Эти военные манёвры , по мнению CNN, были «намеренной демонстрацией силы» после того, как спикер конгресса США Ненси Пелоси покинула Тайвань. Через несколько часов после её вылета из Тайбэя в среду Министерство обороны острова заявило, что Китай направил в его воздушное пространство 20 истребителей.

Министерство обороны Тайваня назвало учения с боевыми стрельбами «иррациональным актом», который пытается «изменить статус-кво». МИД острова также обвинил Китай в «следовании примеру Северной Кореи» с проведением испытаний ракет в водах вблизи других стран.

Как передаёт сайт телеканала, учения привели к нарушению расписания движения самолётов и судов: некоторые международные рейсы были отменены, а судам было предложено использовать альтернативные маршруты.

Как напоминает издание, Китай предупреждал о нежелательности визита Пелоси на Тайвань задолго до её приезда на остров. После визита американского политика на остров Китай опубликовал карту зон вокруг Тайваня, которые станут местом проведения учений в ближайшие дни. Китайские государственные СМИ в четверг обозначили широкий круг задач учений, включая удары по наземным и морским целям.

Запланированные Китаем учения с боевыми стрельбами также вызывали беспокойство в Японии, пишет CNN. Один из шести районов учений, обозначенных Китаем, находился недалеко от японского острова Йонагуни, входящего в состав префектуры Окинава, и всего в 68 милях (110 км) от побережья Тайваня, поясняет издание. Та же зона учений находится недалеко от контролируемых Японией островов Сенкаку, которые Пекин считает своей территорией. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу заявил, что учения представляют угрозу безопасности его страны.

Между тем, военные Соединённых Штатов не комментировали китайские учения и не ответили на вопросы CNN в четверг, отмечает сайт телеканала.