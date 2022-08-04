ERR – советские памятники в Эстонии собираются как можно скорее убрать из публичного пространства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны согласилось, что советские памятники, которых насчитывается от 200 до 400, должны быть убраны из публичного пространства как можно быстрее. Как передаёт ERR, Каллас отметила, что конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти.



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Правительство Эстонии согласилось, что советские памятники, в том числе нарвский памятник-танк, должны быть убраны из публичного пространства как можно быстрее. Как передаёт ERR, об этом сказала премьер-министр страны Кая Каллас, которая отметила, что точные сроки зависят от логистики.

«Главное решено — советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти, эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора», — сказала Каллас.

Всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 подобных памятников. Каллас отметила, что все, у кого такие памятники есть на частной территории, могут сами их переместить, как это было сделано с гаубицей рядом с электростанцией Аувере.

«Отдельный вопрос — нарвский танк, о котором много говорят. В настоящее время этот танк принадлежит городу Нарва, и в нынешнем правовом пространстве это было сложно, но так как понятно, что Нарва сама этого не сделает, и там появляется напряжённость, то ясно, что эстонское государство и правительство должны сами принять решение о перемещении этого и других монументов, имеющих символическую ценность», — сказала Каллас.

«Важно подчеркнуть, что поминовение усопших никоим образом не запрещено и не будет запрещено, но это нужно делать там, где положено, то есть на кладбище, где это можно сделать достойно», — сказала премьер-министр.

«Танк — это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей», — отметила она.

По словам премьер-министра, более точный график переноса памятников на данный момент не может быть обнародован.

«Мы продвигаемся по мере возможности выполнения логистических задач. Важно, чтобы напряжённость не обострялась ни там, ни где-либо ещё. Понятно, что российская агрессия на Украине вскрыла раны в нашем обществе, о которых напоминают советские памятники, поэтому их удаление из публичного пространства необходимо, чтобы избежать дополнительной напряжённости», — сказала Каллас.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, причина того, что в Нарве у памятника-танка собрались люди, была в «необоснованных слухах», и никаких происшествий там не было, но полиция объяснила людям, что танк не увезут под покровом ночи.

«Если что-то происходит, так говорит правительство республики. Такие вещи не должны происходить тайно, глубокой ночью», — заявил он.

«Я как министр внутренних дел внёс свои предложения и представил своё видение того, какими могут быть график и деятельность по переносу памятников. Конечно, мы учли все возможные инциденты, они, конечно, будут, но могу подтвердить, что внутренняя безопасность и общественный порядок будут обеспечены», — заверил Ляэнеметс.

«Делая эти вещи, мы должны помнить, что Нарва и позже должна будет ментально оставаться в Эстонии», — заключил он.