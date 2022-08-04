За последние три месяца 70% россиян стали жертвами телефонных мошенников

Более 70% россиян за последние три месяца сталкивались с телефонным мошенничеством. Почти половина опрошенных смогли узнать преступника. Исследование провели аналитическое агентство A2:Research и эксперты приложения “Яндекс”.

Эксперты выяснили, что только 49% опрошенных смогли распознать злоумышленника в течение нескольких минут. Россияне считают, что их можно отличить от других преступников по тому, что они представляются сотрудниками банков или работниками МВД. Так считают 42% и 22% соответственно.

По данным авторов исследования, каждый пятый человек чувствует, что его обманывают, когда звонящие запрашивают личную информацию. Телефонный обман россиян чаще всего проявляется в просьбах перевести крупные суммы денег со счетов абонентов (28%), просьбах о том, что люди хотят взять деньги в долг (23%) или уведомлениях о крупных выигрышах (17%). Почти треть заявили, что стали жертвами мошенников, потеряв свое время, а 17% беспокоились о благополучии своей семьи.

16% беспокоились, что их счета будут закрыты с крупными суммами денег, а 7% потеряли реальные наличные. Согласно аналитическим выводам отчета, 33% респондентов игнорируют звонки с неопознанных номеров, чтобы защитить себя от мошенников и спамеров. Многие также используют приложение, которое идентифицирует подозрительные звонки.

Эксперты добавили, что 19% респондентов занесли номера мошенников в черный список. 9% готовы вступить в разговор с мошенником, чтобы разоблачить его, а 4% согласятся на все условия и предоставят неверную информацию о банковской карте. Данное исследование было проведено экспертами “Яндекс приложения” в июле 2022 года. В ходе исследования было опрошено 1 559 человек старше 18 лет со всех уголков страны.