Из-за отравления бразильский боксер снялся с турнира в Дагестане

Бразилец Кафу Фалкан снялся с боя против россиянина Дауда Келличанова в боксе из-за пищевого отравления. Об этом ТАСС рассказали в четверг организаторы турнира.

Фалкан начал слишком много есть после взвешивания, и у него развилось пищевое отравление.

Он был вынужден отказаться от участия в поединке. Вместо него против Дауда Кельбиханова выйдет камерунец Луис Тоби Онголо”, – пояснил собеседник агентства. Кельбиханов известен тем, что выигрывает бои, имея восемь побед и одно поражение. Фалкан выступал в смешанных единоборствах с тремя победами и одним поражением.

Он потерпел поражение на турнире AMC Fight Nights в июле. Боксерский турнир проводится в Дербенте. В главном событии турнира состоится бой Кельбиханов – Онголо.