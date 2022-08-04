 

После возвращения в США на Пелоси упал обломок китайского спутника

04.08.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси была госпитализирована в одну из больниц Калифорнии после того, как ей на голову упали обломки ракеты «Чанчжэн 5-Б» и китайского спутника связи.

Инцидент произошёл сразу же после завершения азиатского турне политика, в ходе которого она посетила Тайвань, чем вызвала крайне жёсткую словесную реакцию Пекина.

Заместитель главы ФБР Роберт Джефферсон в эфире CNN призвал не связывать падение части ракеты и спутника КНР с кризисом вокруг визита Пелоси в Тайбэй.

– Рассчитать точную траекторию и время падения невозможно, поэтому произошла просто роковая случайность, – утверждает он.

Как отмечают американские СМИ, на голову Пелоси после выхода из аэропорта Лос-Анджелеса упал обломок спутника «Мо-цзы», который был выведен на орбиту в конце апреля этого года. Масса фрагмента составляла около 300 грамм. Через несколько минут в десяти метрах от спикера разбилась часть нижней ступени самой ракеты весом более 10 кг.

В настоящий момент Пелоси находится в состоянии средней тяжести. Пекин выразил озабоченность случившимся и пообещал руководству США выплатить родственникам конгрессвумен крупную денежную компенсацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.22 / Пустите взад? – Личное мнение

07.07.20 / Как в Армении невесты доказывают девственность?

24.03.22 / МС-21 начнут выпускать в срок, но во временной версии – с фюзеляжем, авионикой и двигателями от Ил-96

28.07.22 / Эксперты оценили символическую стоимость Колизея в 77 млрд евро

05.03.22 / У трети пациентов после легкого COVID-19 симптомы сохраняются 6-12 месяцев

24.06.22 / Пророссийское ТВ из Ирана: «Закончится плохо» – Европе предрекли поражение в санкционной борьбе с Москвой

01.12.21 / Добавление батата и картофеля в рацион снизит риск возникновения инсульта на 24%

02.06.21 / Подкормка, инсектицид и не только: как извлечь пользу из одуванчиков, атаковавших дачный участок

28.02.22 / Розовый фламинго между ног – Личное мнение

31.03.21 / “Жуки”: 5 интересных фактов о новом сезоне сериала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика