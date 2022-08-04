После возвращения в США на Пелоси упал обломок китайского спутника

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси была госпитализирована в одну из больниц Калифорнии после того, как ей на голову упали обломки ракеты «Чанчжэн 5-Б» и китайского спутника связи.

Инцидент произошёл сразу же после завершения азиатского турне политика, в ходе которого она посетила Тайвань, чем вызвала крайне жёсткую словесную реакцию Пекина.

Заместитель главы ФБР Роберт Джефферсон в эфире CNN призвал не связывать падение части ракеты и спутника КНР с кризисом вокруг визита Пелоси в Тайбэй.

– Рассчитать точную траекторию и время падения невозможно, поэтому произошла просто роковая случайность, – утверждает он.

Как отмечают американские СМИ, на голову Пелоси после выхода из аэропорта Лос-Анджелеса упал обломок спутника «Мо-цзы», который был выведен на орбиту в конце апреля этого года. Масса фрагмента составляла около 300 грамм. Через несколько минут в десяти метрах от спикера разбилась часть нижней ступени самой ракеты весом более 10 кг.

В настоящий момент Пелоси находится в состоянии средней тяжести. Пекин выразил озабоченность случившимся и пообещал руководству США выплатить родственникам конгрессвумен крупную денежную компенсацию.

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