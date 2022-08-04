Видео: Бои в Карабахе. Опять война?
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В зоне армяно-азербайджанского конфликта резкое обострение. Баку провел операцию «Возмездие», среди военных Нагорного Карабаха есть раненые и погибшие. В непризнанной республике объявлена мобилизация. В свою очередь Иран выдвигает войска к границам Азербайджана, намереваясь поддержать Армению. Что это? Новая война?
Теги:
Иран
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Армения
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Азербайджан
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Нагорный Карабах
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национальный конфликт
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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