 

Видео: Бои в Карабахе. Опять война?

04.08.2022, 19:15, Новости дня
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В зоне армяно-азербайджанского конфликта резкое обострение. Баку провел операцию «Возмездие», среди военных Нагорного Карабаха есть раненые и погибшие. В непризнанной республике объявлена мобилизация. В свою очередь Иран выдвигает войска к границам Азербайджана, намереваясь поддержать Армению. Что это? Новая война?

Теги: 

Иран
,
Армения
,
Азербайджан
,
Нагорный Карабах
,
национальный конфликт
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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