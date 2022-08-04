Видео: Бои в Карабахе. Опять война?

В зоне армяно-азербайджанского конфликта резкое обострение. Баку провел операцию «Возмездие», среди военных Нагорного Карабаха есть раненые и погибшие. В непризнанной республике объявлена мобилизация. В свою очередь Иран выдвигает войска к границам Азербайджана, намереваясь поддержать Армению. Что это? Новая война?

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Дмитрий Бавырин

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