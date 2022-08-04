 

СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР

04.08.2022, 19:15, Новости дня
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Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.

«Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.

Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.

Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.

В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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