Редактора The Insider Доброхотова арестовали заочно и объявили в розыск

Редактор The Insider (издание-иноагент) Роман Доброхотов арестован заочно по уголовному делу о незаконном пересечении границы, соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 4 августа в отношении Доброхотова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что срок ареста Доброхотова будет отсчитываться с момента пересечения им границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН или с момента задержания в России. Сам журналист объявлен в международный розыск.

Напомним, в июле Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность признанных иноагентами изданий Bellingcat и The Insider.

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