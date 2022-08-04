 

Для гостей фестиваля “Московское варенье” приготовили кулинарные и творческие мастер-классы

04.08.2022, 19:12, Разное
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На днях в российской столице начался фестиваль “Московское варенье”. На 23 площадках жители и гости города смогут попробовать оригинальные сладости, посмотреть интересные фильмы, узнать о блюдах, готовящихся на специальных очагах. Для гостей фестиваля приготовили кулинарные и творческие мастер-классы.

Так, на улицах Святоозерская, Матвеевская и Теплый Стан расскажут и покажут, как сделать варенье из черники и топинамбура, малины и дыни, фундука, вишни и корицы, а еще испекут ванильные оладьи с абрикосовым джемом, раскроют секреты гурьевской каши и сибирских шанежек.

На улице Адмирала Руднева работает “Мастерская волшебного варенья”. Там готовят варенье Шахерезады, Конька-Горбунка, Снегурочки, гномов, дракона и кота Баюна. А на улице Хачатуряна варят сладости Золотой Рыбки, единорога, Снежной королевы, Хозяйки Медной горы, Жар-птицы, Царевны Лебеди и эльфов.

На бульваре Дмитрия Донского можно узнать не менее интересные рецепты. Там, например, расскажут о варенье с сиренью, которое любил Петр Чайковский, угощении с
брусникой императрицы Елизаветы Петровны, лакомстве Ивана Грозного и сладостях, связанных с Петром I, Александром Пушкиным и Иваном Тургеневым.

Еще одна площадка фестиваля “Московское варенье” – Тверская площадь. Там гостей учат, как украсить баночку варенья тканью и расписать ее, рисовать картины на деревянных заготовках фруктов и помогают разработать дизайн мешочков для трав и специй.

Акварельные зарисовки и оригинальные амулеты из засушенных цветов можно создать на площади Революции. Там же делают цветочные композиции, мастерят витражных бабочек и расписывают деревянные кашпо.

Тем, кто хочет знать секреты выращивания полезных трав в домашних условиях, необходимо посетить Профсоюзную улицу, а для тех, кому интересна жостовская роспись и семикаракорская керамика, а также декор в стиле федоскинской лаковой миниатюры, работают ремесленные мастерские наулицах Ключевая, Вешняковская, в парке «Бригантина»
и на Коптевском бульваре.

Подробная программа фестиваля “Московское варенье” представлена на сайте “Московских сезонов”.

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