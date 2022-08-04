 

N-TV – по плану ЕС немцы сократят потребление газа больше остальных европейцев

04.08.2022, 18:57, Разное
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Германии придётся сократить своё потребление газа на 10 миллиардов кубометров, что превышает объёмы для любой другой страны ЕС, пишет N-TV. Как отмечает издание, это нужно, чтобы уложиться в план ЕС, предусматривающий сокращение потребления газа на 15%.


AP

Ради соблюдения плана ЕС по экономии газа Германия должна будет пойти на самые объёмные сокращения во всей Европе, пишет N-TV. Согласно подсчётам, в период с августа 2022-го по март 2023 года ФРГ придётся сократить своё потребление на 10 миллиардов кубометров, чтобы достичь цели ЕС в 15% экономии.

Как отмечает N-TV, объёмов, которые Германии нужно сэкономить, могло бы хватить на годовое обеспечение электричеством 5 миллионов семей из четырёх человек. Таким образом, по абсолютным объёмам сокращения потребления Германия, будучи первой европейской экономикой, находится на первом месте в Европе. Следом идёт Италия, которой надо будет снизить потребление на 8 миллиардов кубометров, а дальше Франция и Нидерланды, экономия которых составит 5 миллиардов кубометров.

Издание напоминает, что в свете украинского кризиса и возможного прекращения поставок энергоресурсов со стороны РФ страны ЕС согласовали чрезвычайный план по газу. Этот план предусматривает, что каждое государство в период с августа 2022-го по март 2023 года добровольно сократит своё потребление газа на 15%. По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, Германия уже взяла курс на сокращение и может уменьшить потребление газа даже больше, чем на 15%. 

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