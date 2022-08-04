Эксперт CBS News – РФ была нашим главным «такси» к МКС, но теперь намерена стать полноценной державой в освоении космоса

Россия не стала бы уходить с МКС, если бы у неё не было запасного варианта, считает главный астроном и директор планетария при Институте Франклина Деррик Питтс. В интервью CBS News он отметил, что она была для США главным такси к МКС и сейчас пытается позиционировать себя как одна из основных космических держав. Поэтому эксперт не исключает обострения космической гонки между Россией и США в ближайшее время, в частности, по таким направлениям, как пилотируемые полёты на Луну и освоение Марса.

ВЕДУЩИЙ CBS News: На прошлой неделе РФ сказала о планах выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году.

ВЕДУЩИЙ CBS News: Однако затем российская сторона отступила от планов внезапного ухода. Тем не менее напряжённость в отношениях российского агентства «Роскосмос» и НАСА действительно стали своего рода «новой нормой». Сейчас РФ заявляет, что покинет МКС лишь после запуска модулей для собственной космической станции. Это может произойти уже в 2028 году. Тем временем в НАСА утверждают, что будут эксплуатировать МКС до 2030 года. С подробностями об этом к нам присоединяется Деррик Питтс, главный астроном и директор планетария Фелс при Институте Франклина в Филадельфии. Посмотрите на эту улыбку! Также он с 2009 года является послом НАСА в Солнечной системе. Я всё верно сказал?

ДЕРРИК ПИТТС, главный астроном и директор планетария Фелс при Институте Франклина: Да, всё верно! Очень здорово!

ВЕДУЩИЙ CBS News: Отлично! Спасибо сэр!

ДЕРРИК ПИТТС: Спасибо вам!

ВЕДУЩИЙ CBS News: Итак, раньше сотрудничество по проекту МКС не зависело от того, что происходит в международной политике, а сейчас вам говорят «мы выходим из проекта» или «нет, мы можем остаться». Насколько вы этим обеспокоены и почему?



ДЕРРИК ПИТТС: Необходимо разделять некоторые аспекты. С одной стороны, на борту Международной космической станции есть астронавты, они работают сообща со всеми своими коллегами из других стран. И подобные политические пререкания на деле не сильно влияют на процесс работы на борту МКС. А вот с другой стороны – есть глава «Роскосмоса», который выступал с этими заявлениями. Про такое я говорю: «бряцать оружием». И это началось с тех пор, как Соединённые Штаты начали поддерживать Украину в недавнем конфликте. Как вы упомянули, ранее мы несколько раз слышали подобные заявления российской стороны.

Вот что меня тревожит: то, что произойдёт или может произойти – РФ пытается позиционировать себя как одна из основных космических держав. Если бы они вышли из проекта МКС без какого-либо плана по созданию собственной космической станции, то обнаружили бы себя далеко позади США и Китая в деле освоения космического пространства. Поэтому в РФ хотят быть уверенными, что в случае, если они покинут МКС, у них будет запасной вариант. Поскольку в противном случае у РФ не так и велик космический потенциал. Таким образом, без Международной космической станции всё, чем располагает российская сторона, — это определённые пусковые мощности и некоторое число спутников.

ВЕДУЩИЙ CBS News: Дерек, многие люди, задумываясь о космической гонке, представляют себе, скажем, запуск человека на Луну. Но в чём же сейчас состоит противостояние между США и Россией?



ДЕРРИК ПИТТС: Это весьма интересный вопрос. То, чем РФ занималась в последнее время, — предоставляла возможности для доставки астронавтов на МКС после того, как в 2011 году Соединённые Штаты закрыли программу космических челноков «Спейс шаттл». Они были нашим главным «такси» до космической станции. Но теперь у нас есть альтернативы. Поэтому сейчас РФ нужно найти способ стать полноценной державой в сфере освоения космоса. Если задаться вопросом, в чём сегодня соревнуются две страны, то можно сказать, что РФ пытается «догнать» США, у которых уже есть действующая космическая станция. И затем они могут задуматься над возможностью дальнейшего исследования космического пространства, может быть, предпримут попытку полететь на Луну или на Марс. А им очень сильно не везло с посадкой каких бы то ни было космических аппаратов на поверхность Марса.



ВЕДУЩИЙ CBS News: Дерек, следующий вопрос: как вы думаете, будет ли НАСА и дальше заключать контракты с частными компаниями, такими как SpaceX и BlueOrigin?



ДЕРРИК ПИТТС: Я убежден, что сейчас наступила эпоха, когда в НАСА понимают, что у них есть другие действенные варианты в вопросах делегирования некоторой части их работы. Например, запуски ракет к МКС с целью пополнения запасов, доставки астронавтов и тому подобное — это несложная работа, практически кто угодно может заниматься ей. Поэтому SpaceX и другие компании могут выполнять эти задачи. А НАСА нужно сфокусироваться на масштабных исследовательских миссиях, таких как полёты к Луне или на Марс, то есть на больших высококонцептуальных проектах. А эти частные компании могут с лёгкостью восполнить пробелы в работе.



ВЕДУЩИЙ CBS News: С вами очень приятно общаться, Деррик Питтс, мы ценим, что вы присоединились к нам. Спасибо вам! Эта улыбка и багаж знаний невероятны, я для себя многое почерпнула. Спасибо вам огромное!



ДЕРРИК ПИТТС: Не стоит благодарности, спасибо, что пригласили меня. Масса удовольствия от разговоров о космосе!

Дата выхода в эфир 02 августа 2022 года.