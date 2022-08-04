 

ВДНХ продлил выставку “Мечта москвича” до 14 августа

04.08.2022, 18:48, Разное
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Музей транспорта Москвы продлил выставку “Мечта “Москвича” на ВДНХ до 14 августа. Музей транспорта Москвы продлил до 14 августа работу выставки “Мечта “Москвича” в историческом павильоне “Транспорт СССР (№26 на ВДНХ). Эта биографическая выставка рассказывает об истории “Москвича”.
Она основана на реальных событиях. В ноябре в павильоне “Транспорт СССР” откроется новая масштабная выставка. Она будет посвящена развитию главной артериальной системы Москвы – транспортной инфраструктуры”, – пояснил собеседник агентства.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова на данный момент выставку уже посетили более 130 тысяч человек. В экспозиции “Мечта о “Москвиче” представлены 30 транспортных экспонатов и более 300 редких артефактов. “Москвич-422”, “Буратино” 1954 года – редкий образец, “Москвич-408”, “Москвич-408” 1967 года и “Москвич-408”, “Москвич-1” – личные вещи главного конструктора Андронова, которому их подарил сын. Мы представили четыре временные экспозиции и провели более 1 000 экскурсий.

Также было проведено три парада с участием автомобилей марки “Москвич”. Мы провели более 200 мастер-классов для детей, лекции и кинопоказы в лектории ВДНХ. Директор музея транспорта в Москве Оксана Бондаренко рассказала, что 40 000 человек попробовали себя в роли актеров в кинопавильоне.

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