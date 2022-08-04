ВДНХ продлил выставку “Мечта москвича” до 14 августа

Музей транспорта Москвы продлил выставку “Мечта “Москвича” на ВДНХ до 14 августа. Музей транспорта Москвы продлил до 14 августа работу выставки “Мечта “Москвича” в историческом павильоне “Транспорт СССР (№26 на ВДНХ). Эта биографическая выставка рассказывает об истории “Москвича”.

Она основана на реальных событиях. В ноябре в павильоне “Транспорт СССР” откроется новая масштабная выставка. Она будет посвящена развитию главной артериальной системы Москвы – транспортной инфраструктуры”, – пояснил собеседник агентства.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова на данный момент выставку уже посетили более 130 тысяч человек. В экспозиции “Мечта о “Москвиче” представлены 30 транспортных экспонатов и более 300 редких артефактов. “Москвич-422”, “Буратино” 1954 года – редкий образец, “Москвич-408”, “Москвич-408” 1967 года и “Москвич-408”, “Москвич-1” – личные вещи главного конструктора Андронова, которому их подарил сын. Мы представили четыре временные экспозиции и провели более 1 000 экскурсий.

Также было проведено три парада с участием автомобилей марки “Москвич”. Мы провели более 200 мастер-классов для детей, лекции и кинопоказы в лектории ВДНХ. Директор музея транспорта в Москве Оксана Бондаренко рассказала, что 40 000 человек попробовали себя в роли актеров в кинопавильоне.