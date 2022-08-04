Жулин призывает Россию стать центром фигурного катания в мире

После международных санкций РФ должна стать центром фигурного катания в мире. Такое мнение высказал в четверг в беседе с ТАСС заслуженный тренер РФ Александр Жулин. Каждый день все меняется, и кажется, что все шатается.

Фигурное катание – это то, что я люблю. Мне нравилось выступать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Но сейчас идет операция, из-за которой мы должны есть картошку и капусту. Никто еще не умер. Нужно, чтобы все потихоньку приезжали сюда, чтобы РФ стала центром фигурного катания. Тогда это будет здорово. Все это происходит так быстро, что “толерантный” мир исчезнет, но РФ останется центром фигурного катания. РФ будет допущена к Международному чемпионату по фигурному катанию. В каждой программе будет выступать один участник, либо дуэт, либо пара. На юниорском чемпионате мира у российской команды было такое же количество участников.

Российская команда сохранила по три места в каждой дисциплине, чтобы иметь возможность выступить на чемпионате Европы. В связи с ситуацией в Украине, чемпионат мира в Японии пройдет 20-26 марта 2023 года. Чемпионат Европы в Финляндии пройдет 23-29 января.