 

Белорусские войска примут участие в стратегических командно-штабных учениях “Восток-2022”

04.08.2022, 18:48, Разное
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С 30 августа по 5 сентября белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении “Восток-2022” в России.
По данным военного ведомства, в составе механизированной бригады Западного оперативного командования ожидается участие более 250 военнослужащих Вооруженных сил Беларуси.

Под командованием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова “Стратегическое командно-штабное учение” “Восток-2022” пройдет на 13 полигонах Восточного военного округа. Министерство обороны РФ ранее заявляло, что учения будут направлены на применение сил (группировок войск) в целях поддержания военной безопасности в Восточном регионе.

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