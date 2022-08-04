Белорусские войска примут участие в стратегических командно-штабных учениях “Восток-2022”

С 30 августа по 5 сентября белорусский воинский контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении “Восток-2022” в России.

По данным военного ведомства, в составе механизированной бригады Западного оперативного командования ожидается участие более 250 военнослужащих Вооруженных сил Беларуси.

Под командованием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова “Стратегическое командно-штабное учение” “Восток-2022” пройдет на 13 полигонах Восточного военного округа. Министерство обороны РФ ранее заявляло, что учения будут направлены на применение сил (группировок войск) в целях поддержания военной безопасности в Восточном регионе.