Косы этой весной по-прежнему в тренде: как сделать модную прическу, если у вас короткие прямые волосы

Как вы думаете, какая прическа в моде этой весной? Если вы думаете, что это косички, то вы совершенно правы. Косички не теряют своей актуальности и современности на протяжении несколько лет. Обладательницам средних и длинных волос легко подобрать и сделать себе различные косички, подходящие под их форму лица, наряд, настроение и так далее. А что делать девушкам с короткими стрижками: боб или пикси? Дорогие девушки, если вы обладательницы коротких волос, не отчаивайтесь. Ведь это статья именно для вас. Мы подобрали 12 оригинальных и красивых причесок для обладательниц коротких волос, которые помогут вам быть модными и современными этой весной.

Пикси

Для обладательниц совсем коротких волос может подойти тонкая косичка, заплетенная надо лбом. Тонкая свободная коса с плетением наружу, проходящая через всю переднюю часть макушки (лба), – идеальный вариант для обладательниц коротких волос. Если ваши волосы одной длины с Руби Роуз, то разделите их на две части, заплетите косы с двух сторон от макушки и соедините их.

Боб

Если вы обладательница прямого боба, то заплетите себе обычную, но объемную косу. Просто отделите несколько прядей сбоку и слегка распустите получившуюся косу. Сделайте 2 небольшие косички с двух сторон, перед этим равномерно разделив волосы. Вы можете соединить эти косички, а можете оставить их разъединенными. Свободная коса, заколотая сзади. Эта элегантная и непринужденная прическа идеально подойдет для романтического вечера или даже свадьбы. Если у вас густые волосы, то попробуйте заплести 2 толстые косы с плетением наружу. Эта прическа отлично подойдет для занятий спортом, а если вы слегка распушите волосы, то и для вечернего свидания.

До плеч

Отличным вариантом для девушек с волосами до плеч станет прическа “водопад спиннинг”. Эта легкая и слегка игривая прическа подойдет для любого события. Полуплетение косы с небольшим пучком в конце. Видели новую прическу Хейли Бибер? Мы предлагаем вам повторить ее. Настоятельно советуем попробовать вам ее сделать. Ведь если у вас получится, то результат вас приятно порадует. Прическа смотрится очень красиво и эффектно. Эта прическа также подойдет, если у вас боб. Вам нужно заплести две косы, начиная от самой макушки, и соединить их в конце в милый и оригинальный хвостик. Хвостик можно слегка подзавить или выпрямить в зависимости от вашего вкуса и настроения. Разделите волосы на 3 равные части. Из части, которая получилась посередине, заплетите тугую косичку. Соедините все 3 части волос в хвостик. Разделите волосы на 8 частей и заплетите косы, двигаясь к макушке. Из получившихся концов сделайте небрежный пучок.