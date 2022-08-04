 

Косы этой весной по-прежнему в тренде: как сделать модную прическу, если у вас короткие прямые волосы

04.08.2022, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как вы думаете, какая прическа в моде этой весной? Если вы думаете, что это косички, то вы совершенно правы. Косички не теряют своей актуальности и современности на протяжении несколько лет. Обладательницам средних и длинных волос легко подобрать и сделать себе различные косички, подходящие под их форму лица, наряд, настроение и так далее. А что делать девушкам с короткими стрижками: боб или пикси? Дорогие девушки, если вы обладательницы коротких волос, не отчаивайтесь. Ведь это статья именно для вас. Мы подобрали 12 оригинальных и красивых причесок для обладательниц коротких волос, которые помогут вам быть модными и современными этой весной.

Пикси

Для обладательниц совсем коротких волос может подойти тонкая косичка, заплетенная надо лбом. Тонкая свободная коса с плетением наружу, проходящая через всю переднюю часть макушки (лба), – идеальный вариант для обладательниц коротких волос. Если ваши волосы одной длины с Руби Роуз, то разделите их на две части, заплетите косы с двух сторон от макушки и соедините их.

Боб

Если вы обладательница прямого боба, то заплетите себе обычную, но объемную косу. Просто отделите несколько прядей сбоку и слегка распустите получившуюся косу. Сделайте 2 небольшие косички с двух сторон, перед этим равномерно разделив волосы. Вы можете соединить эти косички, а можете оставить их разъединенными. Свободная коса, заколотая сзади. Эта элегантная и непринужденная прическа идеально подойдет для романтического вечера или даже свадьбы. Если у вас густые волосы, то попробуйте заплести 2 толстые косы с плетением наружу. Эта прическа отлично подойдет для занятий спортом, а если вы слегка распушите волосы, то и для вечернего свидания.

До плеч

Отличным вариантом для девушек с волосами до плеч станет прическа “водопад спиннинг”. Эта легкая и слегка игривая прическа подойдет для любого события. Полуплетение косы с небольшим пучком в конце. Видели новую прическу Хейли Бибер? Мы предлагаем вам повторить ее. Настоятельно советуем попробовать вам ее сделать. Ведь если у вас получится, то результат вас приятно порадует. Прическа смотрится очень красиво и эффектно. Эта прическа также подойдет, если у вас боб. Вам нужно заплести две косы, начиная от самой макушки, и соединить их в конце в милый и оригинальный хвостик. Хвостик можно слегка подзавить или выпрямить в зависимости от вашего вкуса и настроения. Разделите волосы на 3 равные части. Из части, которая получилась посередине, заплетите тугую косичку. Соедините все 3 части волос в хвостик. Разделите волосы на 8 частей и заплетите косы, двигаясь к макушке. Из получившихся концов сделайте небрежный пучок.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03.22 / Мнение: Мирные люди не хотят воевать! (Нет войне 2.0)

17.05.21 / Экологи бьют тревогу! – Строительство «Северного потока-2» увеличило число случаев депрессии у пингвинов на 70%

25.04.22 / Есть ли смысл покупать “убитую” квартиру на вторичном рынке? Отвечает эксперт

20.09.21 / Главные камни силы, второстепенные – гармонии: список для знаков зодиака

26.01.22 / Москвичи поддержали проект реконструкции стадиона “Авангард”

02.09.21 / Скандалы: Никита Белых не сходит с этапа

09.04.22 / Шорты и приталенное мини-платье: несколько простых, удобных и модных образов с высокими сапогами

06.06.22 / Сорян, пацаны – Личное мнение

14.12.21 / Все наследство покойного Сергея Соловьева может получить его дочь Анна Друбич

30.06.22 / Мнение: Спецоперация в Украине. Сводка 30.06.2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика