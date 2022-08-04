Увеличивает выработку эластина и очищает поры: девять преимуществ водяного пара для лица

Пожалуй, нет девушки, которая не хотела бы иметь чистое, без изъянов лицо, мраморную бархатистую кожу. Может показаться, что для реализации такой мечты необходимо иметь много денег на посещение косметологов, но это не так. Есть простой и действенный метод очистки лица, а именно паровая баня. Вот преимущества воздействия водяного пара на кожу, которые нужно обязательно принять к сведению.

Улучшает кровообращение

Распаривая кожу лица, мы улучшаем наше кровообращение. Это очень важно для качества кожи. Все дело в том, что благодаря улучшению кровообращения эпидермис насыщается питательными веществами и кислородом в полной мере. Кожа становится мягкой, гладкой, увлажненной. Вы приобретаете свежий и цветущий вид здорового человека. И нет необходимости выравнивать тон лица с помощью тонального крема, пытаясь скрыть серый оттенок.

Является основой для уходовых процедур

Если вы просто нанесете крем на лицо, то напрасно используете косметическое средство. Часть веществ просто не попадет внутрь и не насытит кожу. Вот почему необходимо сначала подготавливать лицо, а уже потом обрабатывать его лосьонами, кремами и т.д.

Если вы распарите лицо, то благодаря этому поры откроются. После нанесения уходового средства питательные вещества быстро попадут в глубь эпидермиса.

Увеличивает выработку эластина

Как уже было отмечено выше, благодаря паровой бане улучшается кровообращение, благодаря чему улучшается цвет лица и кожа в целом увлажняется. Но есть и еще один важный момент. Когда улучшается кровообращение, тогда начинается интенсивная выработка эластина и коллагена. А это означает, что кожа становится более подтянутой и упругой.

Очищает поры

Кто из нас не сдерживался, чтобы не выдавить черную точку или прыщик на лице? Эти изъяны появляются в результате загрязнения пор. Если вы используете водяную баню, тогда вам проще удалить точки и прыщики: их даже не нужно выдавливать. Достаточно распарить лицо, затем нанести скраб, смыть и наслаждаться чистой кожей.

Если регулярно проводить такую процедуру, то прыщи и черные точки не будут появляться, а если и будут, то крайне редко.

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Удаляет кожное сало

Кожное сало находится прямо под кожей. Оно вырабатывается с помощью сальных желез и необходимо для увлажнения кожи. Однако когда этого сала много, тогда формируется благотворная среда для бактерий. В результате появляются прыщи и угри. С помощью водяной бани поры открываются и излишки кожного сала выходят наружу. Кожа же становится более чистой, пропадают воспаления.

Очищает от жира

Под кожей также находится жир. Иногда он скапливается и образует жировики – белые выпуклые точки на коже. Также избыток жира под эпидермисом провоцирует появление прыщей. Под воздействием пара этот жир получает выход наружу. Качество кожи, естественно, улучшается.

Увлажняет кожу

И кожное сало, и жир – все это должно вырабатываться железами в оптимальном количестве для увлажнения нашей кожи. Но как можно нормализовать эту выработку, чтобы избежать дефицита или переизбытка сала и жира? Просто периодически распаривайте кожу. Благодаря паровой бане ваша кожа будет всегда оптимально увлажнена.

Снимает усталость

Устали? Раздражены? Хотите снять стресс? Воспользуйтесь паровой баней. Это простая процедура, которая помогает расслабиться. Ощущения такие же, будто в спа-салоне.

Только не практикуйте паровые бани слишком часто. Учтите, что пар может вызвать излишнюю пигментацию. Оптимальная частота проведения процедуры – дважды в неделю.

Препятствует преждевременному старению

Кто из нас не хочет долго оставаться молодой и красивой? Но не у всех есть деньги на посещение косметологов – это во-первых. А во-вторых, не всегда их услуги являются эффективными. Паровая баня – это универсальный вариант, дешево и сердито. Представьте, что благодаря процедуре вырабатывается коллаген, кожа увлажняется, а это значит, что морщинки не появятся раньше времени. Плюс ко всему кожа будет упругой и гладкой.