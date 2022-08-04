Американку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признана виновной в контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.

«Суд признал подсудимую виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта» и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в значительном размере)», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.

Ранее государственное обвинение просило признать Грайнер виновной и приговорить к 9,5 годам колонии.

Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.

В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

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