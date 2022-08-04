 

В Кремле допустили объединение прямой линии и пресс-конференции Путина

04.08.2022, 17:50, Новости дня
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Прямая линия может быть объединена с большой пресс-конференцией президента Владимира Путина, мероприятие может пройти ближе к зиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока так и не назначили [дату проведения прямой линии]. Она будет, но надо понять когда», – передает его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что в августе прямой линии «точно не будет». «Там посмотрим, осень или зима, может, после пресс-конференции заключительной, будем смотреть», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что уже был прецедент объединения этих двух форматов.

Ранее Песков сообщал, что сроки проведения прямой линии с президентом могут определиться в сентябре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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