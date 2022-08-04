 

В Москве арестовали бывшего топ-менеджера «Бинбанка» Любенцова

04.08.2022, 17:50, Новости дня
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Бывший председатель правления «Рост-банка» и бывший топ-менеджер «Бинбанка» Кирилл Любенцов арестован по делу об особо крупной растрате, сообщили в Пресненском суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Любенцова, подозреваемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере», меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября 2022 года», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Ему грозит до 10 лет колонии.

Как уточнили в пресс-службе суда, по этому делу также задержан бывший коллега Любенцова Александр Лукин. Суд рассмотрит вопрос о его аресте позже.

По данным «Коммерсанта», следствие полагает, что Любенцов, Лукин и другие  лица могут быть причастны к растрате части из 107 млрд рублей в ходе санации «Рост-банка», проводившейся в 2014 году «Бинбанком». 

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