 

Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершится до конца 2022 года

04.08.2022, 17:45, Разное
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В Москве продолжают распутывать устаревшие развязки, которые не справляются с транспортным потоком. Их заменяют на направленные съезды – тоннели и эстакады. Благодаря таким сооружениям пропускная способность увеличиваться на 20-30%. За 10 лет на МКАД переделали 18 транспортных развязок. В настоящий момент продолжается работа на четырех последних.

До конца 2022 года должна завершиться реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В конце прошлого месяца мэр Москвы Сергей Собянин открыл часть обновленной реконструированной развязки. Были запущены:

  • путепровод основного хода МКАД в сторону
    Ярославского шоссе;
  • эстакада-съезд с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону
    МКАД;
  • ряд боковых проездов и съездов с Осташковского шоссе и улицы Осташковской
    на МКАД.

Вскоре через Осташковскую улицу, возле дома №30 откроют надземный пешеходный переход, а также четыре лестничных схода рядом с торговыми центрами, Северодвинской улицей и Студеным проездом. А еще рядом с 91-м километром МКАД появятся четыре остановки общественного транспорта.

Не забудут установить шумозащитные экраны возле Осташковской и Северодвинской улиц и шумозащитные окна в здания, которые расположены вдоль двух улиц и Студеного проезда.

Благодаря обновленной развязке пропускная способность северо-восточного участка МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы увеличится. Также разгрузятся прилегающие улицы, которые сейчас автомобилисты используют в качестве альтернативного маршрута.

Ожидается, что, как только все работы будут завершены, улучшится транспортная доступность Северного и Южного Медведкова, Бибирева, Лианозова, Отрадного, Лосиноостровского, Бабушкинского районов и Мытищ, где в общей сложности проживает более одного миллиона человек.

Как отмечалось ранее, движение по развязке станет быстрее примерно на пять минут. Пассажиры городского транспорта сэкономят 20-30% времени на поездке.

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