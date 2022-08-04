 

В Исландии упростят названия вулканов

04.08.2022, 17:33, Разное
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Академия наук Исландии по предложению министерства туризма решила дать новые имена некоторым вулканам страны.

На такой шаг учёные пошли в связи с тем, что многие туристы не могут выговорить действующие названия объектов. Глава академии наук Хрейдур Магнурбогассон напомнил, что в мире нет другой страны с таким числом вулканов, в том числе действующих.

– Я считаю, их названия вполне мелодичные, но увы, для носителей английского, французского, испанского и других европейских языков они слишком сложные и труднопроизносимые. Поэтому имеет смысл сделать упрощённое англоязычное название вулкана и традиционное исландское, – уверен он.

По предложению учёных Эйяфьядлайёкюдль необходимо переименовать в Эйяфьядлайёкюд, Эрайвайёкюдль – в Эрайвайёкюд, Фаградальсфьядль – в Фаградальсфьяд, Тиндфьядлайёкюдль – в Тиндфьядлайёкюд, а Тунгнафедльсйёкюдль – в Тунгнафедльсйёкюд. Вулканы, названия которых и так легко выговорить, новых имён не получат, в их числе – Хверфьядль, Хофсйёкюдль и Бреннистейнсалда.

– Мы провели огромную работу, чтобы облегчить пребывание в Исландии иностранных туристов. Надеемся на ответные меры – такие слова, как Париж, Мадрид, Лондон и особенно Рим, произносить очень тяжело. Пора бы для них сделать исландские названия, – заключил учёный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

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