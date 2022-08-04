Эксперты прогнозируют увеличение стоимости катания на лыжах в России на 10-20 процентов

Следующей зимой на российских горнолыжных курортах ожидается рост отдыха от 10% до 20% по сравнению с годом ранее. Об этом пояснила Ассоциация туроператоров России.

По словам участников рынка, если летом отдых на российских курортах подорожал, то в зимнем сезоне эта тенденция сохранится.

Туроператоры утверждают, что средняя цена отдыха на горнолыжных курортах РФ зимой вырастет на 10-20% в зависимости от места их расположения. Отели часто используют динамическое ценообразование, что позволяет им корректировать цены при увеличении спроса. По данным АТОР, осенью он повысится. Именно поэтому бронирование зимнего отпуска летом является таким выгодным.

Эксперты прогнозируют, что цены на проживание в зимних отелях будут расти в новогодний период и немного снижаться в конце. И это несмотря на открытие европейских границ и снятие ограничений. В пик сезона заполняемость отелей будет 100%. По мнению экспертов, процент европейских туристов, посещающих горнолыжные курорты Европы этой зимой, составляет всего 3-6%. Однако по-прежнему будут сложности с логистикой и получением шенгенских виз. Также будут ограничения по оплате гостиниц и других услуг на европейских курортах.