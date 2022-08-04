 

Александр Филиппенко был доставлен в больницу с ковидом

04.08.2022, 17:20, Разное
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По данным пресс-службы Театра имени Моссовета, российский актер театра и кино Александр Филиппенко госпитализирован в Москве в связи с коронавирусной инфекцией. Эту информацию ТАСС получил в четверг.
Человек действительно болен. Согласно пресс-релизу, состояние актера удовлетворительное. Он звонил вчера, был бодр и шутил, как обычно. “Состояние удовлетворительное”, – заявил собеседник агентства. Александру Филиппенко 77 лет. Филиппенко родился в Москве 2 сентября 1944 года, был юристом.

В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерское отделение Театрального училища имени Бориса Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина). С 1996 по 2006 год был художественным руководителем театра “Москонцерт” “Монодуо-трио”.

В настоящее время Филиппенко работает в Театре имени Моссовета. В настоящее время Филиппенко работает в Театре имени Моссовета. Там его можно увидеть в спектаклях “Укрощение строптивой” и “Дядя Ваня”. Филиппенко также известен своими ролями в кино. Он снимался в фильмах “Гори, гори, моя звезда” и “Я его невеста. Завещание”. Он снялся во многих фильмах.

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