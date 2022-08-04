Памфилова не исключила вмешательства западной оппозиции в сентябрьские выборы

Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, заявила, что за рубежом ведется серьезная работа по дискредитации российской избирательной кампании, сообщает 2024.press .

Памфилова заявила на форуме “Сенеж”, что хотя наши западные противники не появляются, они затаились. Однако продолжается серьезная работа по дискредитации и срыву федеральной избирательной кампании.

Выбирать будут 15 региональных чиновников, в том числе депутатов шести законодательных собраний и 12 региональных советов депутатов столиц.