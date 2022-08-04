 

Памфилова не исключила вмешательства западной оппозиции в сентябрьские выборы

04.08.2022, 17:20, Разное
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Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, заявила, что за рубежом ведется серьезная работа по дискредитации российской избирательной кампании, сообщает 2024.press.

Памфилова заявила на форуме “Сенеж”, что хотя наши западные противники не появляются, они затаились. Однако продолжается серьезная работа по дискредитации и срыву федеральной избирательной кампании.

Выбирать будут 15 региональных чиновников, в том числе депутатов шести законодательных собраний и 12 региональных советов депутатов столиц.

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