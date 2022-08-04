 

Мнение: Неотвратимость наказания

04.08.2022, 16:45, Разное
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Возвращаюсь в Москву.  Самолетом «Аэрофлота».  В конце «рукава» перед входом в самолет на стойке лежат газеты.  Бесплатные, свежие, за 3 августа, но выбор не богатый.  Беру «Ведомости», «Коммерсант», «Российскую газету».

В газете правительства России натыкаюсь на публикацию про экс-ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Из которой следует, что Гафурова радикально-позитивно преобразил Елабугу и Казанский университет и его а вполне можно представить к званию «Герой России», а не подозревать в заказе на убийство елабужского депутата Айдара Исрафилова, совершенного в Москве еще в августе 1999 года.

Герой публикации «Российской газеты» –  тот самый Гафуров, про которого 1 августа я рассказывал в программе «Ректор и ОПГ», выложенной в YouTube и на Rutube.

Судя по публикации в «Российской газете», слишком серьезные силы ведут борьбу за освобождение Ильшата Гафурова.


Интернет-версия публикации доступна здесь

Признаюсь,  я – гуманист. Лично меня вполне устроит, если Гафуров несколько лет проведет в тюремной камере пока идет следствие, а суд освободит его от отбывания наказания по нереабилитирующему основанию – в связи с истечением срока давности. Принцип неотвратимости наказания сработает, а это главное.

Или я не прав?

Фотография Ильшата Гафурова  отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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