Мнение: Неотвратимость наказания

Возвращаюсь в Москву. Самолетом «Аэрофлота». В конце «рукава» перед входом в самолет на стойке лежат газеты. Бесплатные, свежие, за 3 августа, но выбор не богатый. Беру «Ведомости», «Коммерсант», «Российскую газету».

В газете правительства России натыкаюсь на публикацию про экс-ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Из которой следует, что Гафурова радикально-позитивно преобразил Елабугу и Казанский университет и его а вполне можно представить к званию «Герой России», а не подозревать в заказе на убийство елабужского депутата Айдара Исрафилова, совершенного в Москве еще в августе 1999 года.

Герой публикации «Российской газеты» – тот самый Гафуров, про которого 1 августа я рассказывал в программе «Ректор и ОПГ», выложенной в YouTube и на Rutube.

Судя по публикации в «Российской газете», слишком серьезные силы ведут борьбу за освобождение Ильшата Гафурова.



Интернет-версия публикации доступна здесь

Признаюсь, я – гуманист. Лично меня вполне устроит, если Гафуров несколько лет проведет в тюремной камере пока идет следствие, а суд освободит его от отбывания наказания по нереабилитирующему основанию – в связи с истечением срока давности. Принцип неотвратимости наказания сработает, а это главное.

Или я не прав?

Фотография Ильшата Гафурова отсюда

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