Не надо ругаться – Личное мнение

Раньше меня откровенно обижала ситуация, когда я над кем-нибудь посмеюсь, а она прибегает ругаться.

Вот говорю, зачем ты себе филлеры в лицо закачала так, что оно стало как шарик? А вдруг морда треснет, всё это выльется?



Фото: Соцсети

Смешно шутила? Смешно. Но это была критика с пользой для критикуемых. А она прибегает и зачем-то ругается — она-то столько усилий потратила на лицо-пряник, а никто «помолодевший вид» так и не оценил по достоинству.

А потом всё изменилось.

Пишу, что пришитые волосики — фу, все читают и снимают с себя это. Это правильно — только я объективно могу оценить тренды.

Молодость — это не надуть лицо так, чтобы морщины разгладились. Или сделать губы, чтобы они отклячились. И начесать волосы в дерзкий пучок — нет, зайки мои дорогие, это точно не красота.

Современная косметология — про другое. Прежде чем что-то делать с собой, нужно честно ответить себе на вопрос: а понимаю ли я, каков будет результат?

Не сделает ли процедура меня хуже? А то и вовсе — смешной? Понимаю ли я, что получу?

Вот, например, результаты процедуры SMAS-лифтинга в Age Clinic:

Хорошо? Да. Изменения есть? Да. В лучшую сторону? Однозначно.

Для подтяжки лица сегодня не обязательно ложиться под нож хирурга. Есть более быстрая, намного менее болезненная, безопасная и эффективная альтернатива — ультразвуковой SMAS-лифтинг.

SMAS-лифтинг — омолаживающая процедура. Это, конечно, не значит, что она показана только тем, кому за 40 — у методики нет возрастных ограничений. SMAS подходит тем, кому нужно улучшить качество и упругость кожи, разгладить морщины, подтянуть веки или скулы, вернуть чёткость овала лица (в том числе, после сильного похудения) или убрать второй подбородок.

То есть, сделать лицо моложе.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг хорошо сочетается с другими инъекционными и аппаратными процедурами, буквально стирая возрастные изменения с лица.

На фото — результат дуэта SMAS-лифтинга и векторного лифтинга. В Age Clinic индивидуально подбирают дополнительные процедуры, исходя из индивидуальных особенностей, что очень важно. Именно поэтому получается превосходный результат, соответствующий ожиданиям.

Age Clinic входит в число лидеров по количеству использованных линий на Ultraformer III в России (1,5 млн в год). Здесь работают только профессионалы — врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет.

Процедура SMAS-лифтинга в Age Clinic занимает около 45 минут. Не требует подготовки и анестезии, нет реабилитационного периода. При этом первый заметный результат — сразу, а эффект — сравнимый с хирургической подтяжкой. Аналогов методики не существует.

Почему я всегда напираю на то, что вами займутся врачи? Да хотя бы потому, что любая процедура имеет противопоказания, и врач определит, что вам подходит, а что не стоит делать. В Age Clinic с этим строго.

Клиника работает по методу Наталии Кадочиковой — главврача и косметолога с 20-летним стажем. Один из главных принципов её методики — подчеркнуть естественную красоту пациенток.

Поэтому с передутыми губами, перетянутым лбом или скулами вы из клиники не уйдете.

Ещё один из принципов метода Наталии Кадочиковой — воздействие именно на причины возрастных изменений. Поэтому результат сохраняется до 2-х лет, а не на 3-6 месяцев, как обычно.

Сделать сейчас SMAS-лифтинг в Age Clinic на Кутузовском можно по специальной цене: подтянуть веки, убрать малярные мешки или второй подбородок (1 зона на выбор) всего за 8’000 рублей.

Записаться на процедуру безоперационной подтяжки на аппарате Ultraformer III (200 линий) по специальной цене можно тут.

Рекомендую всем использовать только современные методы косметологии. Что из последнего вы делали с собой?

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