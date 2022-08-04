Токио выразил протест Китаю после падения ракет в японской экономической зоне

Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных Китаем ракет упали в японской исключительной экономической зоне, информирует агентство Kyodo News.

В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.

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