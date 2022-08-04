 

Показатель веры в самореализацию у молодежи вырос до рекордного уровня

04.08.2022, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская молодежь стала больше верить в возможности самореализации, показатель вырос до рекордного уровня – 76%, сообщил гендиректор платформы Алексей Комиссаров на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» со ссылкой на исследования ВЦИОМ.

Он пояснил, что вера в возможности реализации молодежи в РФ стала расти с созданием президентской платформы: «В 2017 году были проведены замеры того, что тревожит нашу молодежь, и одной из главных проблем оказалась возможность самореализоваться и добиться успеха в жизни без помощи родителей, денег и связей. На тот момент в среднем лишь 37% опрошенных заявили, что видят такую возможность. Президент обратил на это внимание и решил изменить ситуацию. Так появился конкурс управленцев «Лидеры России», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«После первого сезона этого проекта президент принял решение о создании нашей платформы. В конце июня этого года ВЦИОМ провел идентичный опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня – 76%, то есть более, чем в 2 раза за 5 лет», – подчеркнул Комиссаров.

Основной целью президентской платформы «Россия – страна возможностей» является усиление работы социальных лестниц, чтобы молодежь могла развиваться в регионах.

«Мы создаем будущее страны, открывая равные возможности для каждого. Нам важно, чтобы молодежь оставалась в стране, постоянно развивая свои лучшие качества и профессиональные компетенции», – сказал Комиссаров.

Он отметил, что наиболее эффективным способом вовлечения большего числа молодых людей в проекты является путь амбассадорства, когда участники проектов сами транслируют обществу, что они получили после проектов и почему это важно.

По словам Комиссарова, за четыре года работы в конкурсах, проектах и олимпиадах платформы уже поучаствовало более 15 млн человек из 85 регионов РФ и 150 стран мира, а победители и финалисты получили десятки самых разных возможностей для развития. Только среди «Лидеров России» более 350 человек получили назначения на высокие должности.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» в г. Солнечногорске Московской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04.21 / В Украине ночью ожидаются заморозки. Но синоптики рассказали, когда потеплеет

29.09.20 / Нагорный Карабах и российско-турецкий фактор

03.09.20 / Родственникам нуждающихся в уходе разрешили многократно выезжать за границу

11.08.20 / Литва предложила ЕС провести чрезвычайный саммит по Белоруссии

23.03.21 / Билык рассказала, почему отказалась от предложения шейха остаться в его стране

11.01.21 / Стоимость биткоина упала более чем на 20%

26.12.20 / От сильнейших пожаров до самых масштабных наводнений — NBC News о крупнейших климатических вызовах 2020 года

15.06.21 / 35% украинцев считают, что власть должна обязать бизнес участвовать в развитии общин в тех регионах, где у него есть предприятия – опрос

19.09.20 / Белоруссия назвала вмешательством в дела страны участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

06.08.21 / Стрелявшего по людям пьяного пенсионера задержали в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика