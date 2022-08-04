Показатель веры в самореализацию у молодежи вырос до рекордного уровня

Российская молодежь стала больше верить в возможности самореализации, показатель вырос до рекордного уровня – 76%, сообщил гендиректор платформы Алексей Комиссаров на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» со ссылкой на исследования ВЦИОМ.

Он пояснил, что вера в возможности реализации молодежи в РФ стала расти с созданием президентской платформы: «В 2017 году были проведены замеры того, что тревожит нашу молодежь, и одной из главных проблем оказалась возможность самореализоваться и добиться успеха в жизни без помощи родителей, денег и связей. На тот момент в среднем лишь 37% опрошенных заявили, что видят такую возможность. Президент обратил на это внимание и решил изменить ситуацию. Так появился конкурс управленцев «Лидеры России», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«После первого сезона этого проекта президент принял решение о создании нашей платформы. В конце июня этого года ВЦИОМ провел идентичный опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня – 76%, то есть более, чем в 2 раза за 5 лет», – подчеркнул Комиссаров.

Основной целью президентской платформы «Россия – страна возможностей» является усиление работы социальных лестниц, чтобы молодежь могла развиваться в регионах.

«Мы создаем будущее страны, открывая равные возможности для каждого. Нам важно, чтобы молодежь оставалась в стране, постоянно развивая свои лучшие качества и профессиональные компетенции», – сказал Комиссаров.

Он отметил, что наиболее эффективным способом вовлечения большего числа молодых людей в проекты является путь амбассадорства, когда участники проектов сами транслируют обществу, что они получили после проектов и почему это важно.

По словам Комиссарова, за четыре года работы в конкурсах, проектах и олимпиадах платформы уже поучаствовало более 15 млн человек из 85 регионов РФ и 150 стран мира, а победители и финалисты получили десятки самых разных возможностей для развития. Только среди «Лидеров России» более 350 человек получили назначения на высокие должности.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» в г. Солнечногорске Московской области.

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