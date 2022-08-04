В московский корпус наблюдателей за выборами вступили 2,5 тысячи человек

“25 июля мы пригласили горожан стать наблюдателями Общественной палаты Москвы. Заявок уже более 2,5 тысяч, и это в период отпусков! Движемся по плану”, – сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Общественный штаб занимается формированием и обучением корпуса наблюдателей. Они будут следить за ходом голосования на участках, содействовать обеспечению честности и законности процедуры.

Наблюдатели могут обучаться очно и онлайн. Им расскажут все нюансы законодательства и избирательных процедур.

На очных занятиях наблюдатели работают в небольших группах. Они участвуют тренингах, дискуссиях и семинарах, разбирают ситуации, которые могут возникнуть в ходе голосования на избирательных участках и при надомной форме.

Набор желающих продолжается. Записаться на подачу документов можно на сайте корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы.

Для подачи документов доступно 11 офисов, расположенных в разных округах Москвы. После подачи заявки на сайте с кандидатом в наблюдатели свяжется специалист для уточнения информации.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.