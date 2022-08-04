 

Собянин объявил о завершении самого сложного этапа реконструкции на участке Площадь Трех Вокзалов – Курская

04.08.2022, 16:19, Разное
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Москва и ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) вместе работают над созданием Московских центральных диаметров. Первый (МЦД-1) и второй (МЦД-2) были запущены несколько лет назад, в ближайшем будущем заработают еще два – МЦД-3 и МЦД-4.

Четвертый диаметр “Киевско-Горьковский” очень сложный в плане строительства. Поезда будут сворачивать с Киевоского направления по новой эстакаде на Белорусское в районе делового центра “Москва-Сити”, а после – проходить мимо Савеловского вокзала (станций Савеловская и Станколит), поворачивать на Алексеевский ход (строящуюся станцию Марьина Роща и станцию Рижская), потом – уходить мимо площади трех вокзалов на Курский вокзал на Горьковское направление.

По двухпутному отрезку между станцией Площадь трех вокзалов (бывшая Каланчевская) и Курским вокзалом уже ходят поезда МЦД-2, а скоро этот участок станет и частью МЦД-4. А еще по этим путям подаются на Курский вокзал поезда дальнего следования. Те выезжают на станцию из депо.

Очевидно, что пропускная способность этого участка давно исчерпана, поэтому его решили реконструировать и построить на нем еще два пути. Работы на первом пути уже завершены. Также построен один новый путь. На открытии движения на участке Площадь Трех Вокзалов – Курская присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО “РЖД” Олег Белозеров.

Градоначальник отметил, что завершился самый сложный этап реконструкции этого участка. Выполнить непростые работы удалось благодаря реверсивному движению, действовавшему в этом месте в последнее время. Интервал между поездами на МЦД-2 составлял 18 минут. Теперь же он снова составляет шесть минут.

Реконструкция участка Площадь Трех Вокзалов – Курская завершится весной 2023 года – на полтора года раньше, чем планировалось ранее. Как только работы будут завершены, пропускная способность этого отрезка увеличится в два раза – до 318 пар поездов в сутки.

Ранее сообщалось о том, что реконструкция станции Переделкино будущего МЦД-4 завершится к концу 2022 года. Подробно об этом писали “Дни.ру”.

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