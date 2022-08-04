Светлана Ходченкова предстала в откровенном белье у пилона

Светлана Ходченкова опубликовала в соцсетях необычное фото, на котором предстала в откровенной позе. Более того, актриса в эротичном белье провокационно позирует у пилона.

39-летняя Светлана Ходченкова за время своей карьеры успела покорить не только сердца российских зрителей, но и Голливуд. Так, много хвалебных отзывов получили ее роли в американских блокбастерах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный». Сейчас же заслуженная артистка РФ готовится к новой картине, для чего занимается спортом и стриптизом.

Дело в том, что в фильме «Любит, не любит» ее героиня профессионально занималась pole dance. Такой вид танцев очень сильно влияет на стройность фигуры, поэтому Светлана Ходченкова продолжила брать уроки и дальше. Тем более, что один из домов мод предложил ей поучаствовать в фотосессии с провокационным сюжетом.

На снимке селебрити одета в свадебный бельевой комплект, разработанный дизайнерами компании. Одновременно при этом Ходченкова практикует стрип-пластику на пилоне. Большую оригинальность кадрам придает то, что под белый полупрозрачный наряд надето черное белье. При этом артистка решила немного пошутить, изобразив смущение, и прикрыла рот ладонью. Подписчики страницы звезды по достоинству оценили пост своего кумира, за короткое время под публикацией появилось множество лестных комментариев и отметок «Нравится».