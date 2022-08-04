Будут ли концерты в России: Супруг Лаймы Вайкуле объяснил планы и поступки певицы

Супруг Лаймы Вайкуле пояснил о планах певицы на ближайшие гастроли. Также Андрей Латковский объяснил журналистам, будут ли у звезды концерты в РФ и почему она вышла на сцену с украинским флагом.

Муж Вайкуле ответил на множество острых вопросов, касающихся деятельности 68-летней певицы. Как известно, после изменения геополитической ситуации заслуженная артистка Латвийской Республики выступила с критикой действий России. Более того, ранее она отказалась выступать с концертами в Крыму. Сейчас, пребывая за границей, она мало общается с российскими коллегами, предпочитая компанию Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Некоторые российские журналисты и музыкальные критики недавно заявили, что у певицы практически не осталось поклонников в РФ. Тем не менее, приверженцы творчества звезды хотели бы получить ответы на интересующие их вопросы относительно позиции артистки.

Так, недавно на одном из концертов в Риге Лайма Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины, что многие россияне сочли оскорбительным. Из-за этого вероятность ее концертов в РФ становится еще менее вероятной, считают многие блогеры. Однако Андрей Латковский, являющийся также и продюсером артистки, заверил, что не исключает туры по РФ. Певица не испытывает угрызений совести или какого-либо чувства вины перед россиянами. Отказ от выступлений в Крыму после 2014 года сама артистка объясняла тем, что она является гражданкой страны, входящей в Евросоюз. Следовательно, такой шаг навлек бы на нее гнев властей на Западе, она могла попасть в санкционный список.

Флаг же Украины Лайма Вайкуле подняла, потому что в зрительном зале находились беженцы из Украины, и таким шагом исполнительница пыталась продемонстрировать свою поддержку людям, потерявшим свои дома. Кроме того, вернувшись из США, где звезда проходила курс лечения, она начала более активно комментировать события на Украине и помогать переселенцам. При этом Латковский отметил, что приглашений от российских организаторов концертов у его супруги нет. Однако объясняет он это тем, что сейчас не до танцев, так как сначала была пандемия коронавируса, а сейчас спецоперация. Поэтому всем почитателям таланта Лаймы Вайкуле он советует запастись терпением и подождать, когда «все закончится».