Музей Победы представит моноспектакль по литературному тексту о Ржевской битве

Музей Победы на Поклонной горе представит моноспектакль литературной поэзии “Из фронтовой тетради”, освещающий бои и события под Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

Его презентация запланирована на 6 августа. Как пишет пресс-служба Музея Победы, спектакль в четверг поставили члены любительского объединения “РАМПА” Ржевского Дворца культуры. Любительское объединение “РАМПА” Дворца культуры Ржева представит моноспектакль под названием “Из фронтовой тетради”.

В основу сценария легли отрывки из произведений Елены Ржевской о событиях и сражениях на Ржевской земле в годы Великой Отечественной войны.

Спектакль Музея Победы можно будет посмотреть бесплатно. Он был создан режиссером Еленой Ржевской как способ построения доверительных отношений между актером и зрителем. В основе патриотического воспитания лежит память о героической борьбе советского народа с фашизмом. Организаторы заявили, что важно, чтобы молодое поколение изучало военную историю, сохраняло память о прадедах, сражавшихся с фашизмом. Во время боев красноармейцы попадали в плен, погибали и многие были ранены. Общие потери, включая раненых, составили около 1 000 000 человек.