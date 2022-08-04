Пчелы и тут помогут: как убрать темные круги под глазами при помощи натурального меда

Из-за неправильного питания, стресса, недостатка витаминов, нехватки сна и заболеваний, кожа под глазами может потемнеть. Это приводит к тому, что человек может выглядеть слишком слабым и усталым.

В области под глазами нет естественной жировой смазки, именно поэтому в этой области могут появиться морщины и тонкие линии. Это приводит к тому, что мы выглядим старше, чем есть на самом деле.

Однако можно избавиться от темных пятен под глазами, используя для этого довольно простые домашние средства, приготовленные на основе меда.

Простая медовая маска

Нужно вымыть лицо мягким моющим средством или же просто чистой водой, если в моющем средстве нет необходимости.

Взять немного натурального органического меда. Достаточно будет половины чайной ложки. Затем нанести это средство под глаза.

Оставить на 30 минут, а затем смыть обычной водой. Эту маску нужно делать ежедневно, чтобы получить от этого средства максимальную пользу.

Мед и лимон

Перемешать половину чайной ложки меда с половиной чайной ложки сока лимона.

Можно сделать большее количество средства и хранить его в холодильнике до недели. Мед и сок лимона обязательно должны быть взяты в равных пропорциях.

Лицо ополоснуть водой. Затем нанести приготовленное средство на темные пятна под глазами и на веках. Однако стоит помнить о том, что глаза нужно держать закрытыми.

Смыть это средство через 20 минут после применения.

Мед и сок огурца

Это смесь, которая поможет быстро справиться с темными кругами под глазами. Можно хранить средство в течение недели в холодильнике.

Для приготовления средства нужно перемешать 1 ч. л. огуречного сока вместе с половиной чайной ложки меда. Полученное средство нанести на темные круги. Через 20 минут смыть холодной водой.

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Это поможет убрать темные пятна в течение 2-3 недель.

Мед и банан

Еще один хороший способ использовать мед для борьбы с темными пятнами – перемешать его вместе с бананом.

Эта маска помогает успокоить и осветлить область под глазами.

Банан хорошо увлажняет и делает кожу светлее. Для приготовления средства нужно очистить банан и отрезать от него кусочек.

Размять этот кусочек и перемешать его с 1 ч. л. меда. Нанести под глаза. Смыть через 30 минут.

Это средство можно наносить полностью на все лицо, а не только лишь на область под глазами.

Применять это средство нужно 2 раза в неделю. Эта маска помогает удалить тонкие линии и темные круги.

Мед и масло миндаля

Масло миндаля богато витамином Е. Этот витамин помогает осветлить темные круги, а также уменьшить тонкие линии.

Взять 0,5 ч. л. меда и перемешать ее с 5-6 каплями масла миндаля. Нанести на темные пятна, а затем стереть салфеткой и смыть через 30 минут.

Применять такое средство нужно ежедневно. Перед сном желательно наносить под глаза немного масла миндаля. Это поможет еще больше осветлить темные пятна.