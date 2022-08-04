Школьных психологов заменят священники

В российских школах окончательно «пропишутся» священники вместо психологов – такое решение приняла совместная комиссия Минздрава, Минпросвещения и РПЦ.

Ожидается, что к ним будут охотнее ходить на исповеди. Чиновники уверены: мало кто решается постучаться к школьному психологу, поскольку не хочет прослыть психбольным.

– Те, кому нужен психолог, это уже такой контингент, получается, который уже одной ногой в соответствующем учреждении, и которому, вероятно, уже не место в обществе нормальных детей, пока не излечится и не получит справку. Дети это прекрасно понимают и избегают психологов, не доверяют им. Поэтому такой должности, я думаю, в нашей школе быть не должно, – сказал, открывая заседание комиссии, протоиерей по учебно-воспитательной работе Александр Каганович.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что если психологи у детей ассоциируются с врачами и, как следствие, с болезнями, то священник для подрастающего поколения – это «почти Дед Мороз, только в чёрном и чуть построже».

– Заметим, что психолог никакие грехи отпускать не имеет полномочий, а священник – вполне может. Зашёл на перемене, исповедовался по форме, получил отпущение и беги себе, живи дальше. Это же намного лучше, – восхитилась идеей один из методистов Минпросвещения.

Нововведение также позволит сэкономить на зарплатах. Штатный священник уже имеется в 58% российских школ (официально эта должность называется «заведующий по нравственной и религиозной работе») и с каждым годом этот процент растёт. После совмещения функций зарплаты таким работникам придётся увеличить, однако это всё равно обойдётся бюджету дешевле, чем держать ещё и психологов.

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