Мнение: О мирных переговорах с Украиной… Процесс пошёл?

И снова процесс пошёл ©

Дуплетом прошелестели по лентам информагентств необычные #новости. Кучно легли в одно и то же «яблочко». Совпадение?

Хм…

А в большой политике «совпадения» вообще бывают?

ОК, оставим это. Но вот каковы на сегодня упрямые факты.

В ходе визита в Россию экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер встретился с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сам рассказал в интервью немецкому телеканалу n-tv. И вот какие озвучил заявления «интересные»:

Первое. Начало Россией спецоперации на Украине стало «ошибкой российского правительства».

Второе. Для решения конфликта необходимы обоюдные уступки.

Третье. В Кремле хотели бы найти выход из ситуации путём переговоров.

Что ж, «переговоры» — это сильно. Помнится, предыдущая попытка окончилась без видимых результатов. Якобы, «США не позволили». А ещё помнится, что в самом конце февраля, когда несколько деморализованный украинский президент Владимир Зеленский сам предложил Москве договориться, пообещав «нейтральный статус» Украины, российский министр иностранных дел Сергей Лавров грозно заявил, мол, «пусть сначала ВСУ сложат оружие». Кажется, этого так и не произошло. Но теперь переговоров отчаянно ищет #Кремль, наплевав на все «предварительные условия».

Почему «отчаянно»?

Потому что и бывший немецкий канцлер, и действующий советник турецкого президента почти слово в слово озвучили один и тот же «московский» тезис. Герхард Шрёдер (ФРГ): «Соглашение по экспорту украинского зерна стало важным дипломатическим успехом между сторонами, который можно развить и постепенно расширить его до прекращения огня». Ибрагим Калын (Турция): «Если соглашение о поставках зерна будет успешно реализовано, не исключено, что это заложит основу для прекращения огня, обмена пленными и мирных переговоров» (источник).

«Совпадение», ага.

Впрочем, чего ни случается в этой жизни! Но какова же вероятная «переговорная позиция» Москвы?

Её тоже озвучил конфидент Герхард Шрёдер. По его словам, #Крым является русским регионом за исключением татарского меньшинства, а потому ситуация может быть решена «с течением времени: может быть, не за 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении». А вот ситуация с Донбассом более сложная, утверждает немецкий политик: по «Минским соглашениям» регион останется частью Украины, однако представителям русского меньшинства должно гарантироваться больше прав, для чего нужно будет «найти решение по модели швейцарского кантона».

Технически можно предположить, что экс-канцлер высказывает «личное мнение». Но появилось оно у него именно после встречи с Владимиром Путиным. Что наводит на мысли о первоисточнике этого «мнения». И ещё на кое-какие вопросы наводит тоже.

То есть, если предположить, что всё это — такой мягкий «зондаж почвы» в поисках компромиссов для посредничества ЕС, то куда подобные намёки в итоге смогут привести? И на что в конце концов будет согласен #Кремль?

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