Спели песенку Джиганову – Личное мнение

Как я и предполагала, на свои круглые 37 лет исполнитель Джиган получил от жены дорогой подарок.

В запрещённой и экстремистский социальной сети Оксана Самойлова показала, как это было, наложив на видеоряд песню, про — как ей показалось — день рождения:

https://t.me/lenamiro/12081

Всем остальным я сейчас всё объясню.

Как известно, во многих странах мира ведётся борьба с абортами. В Америке, например, чтобы сформировать общественное мнение, поют песни.

Композиция, под которую Оксана Самойлова вручила Джигану минивэн, как раз об этом:

«Я заплатил за убийство до того, как стал известен пол.

Выбор между нашей жизнью и твоей означал твою смерть.

У тебя не было шанса открыть глаза.

Иногда я задаюсь вопросом: будучи плодом, ты боролся за жизнь?»

Полный текст песни Happy Birthday группы Flipsyde вы легко можете найти в музыкальных сервисах. Но, в принципе, и по отрывку всё понятно — тут и мучения совести, и сожаление о сделанном аборте.

Я не знаю, на что намекала Оксана мужу и намекала ли вообще хоть на что-то. Как мне кажется, тут произошла классическая ситуация, когда маму поздравляют с днём рождения песней Mama группы Queen.

Музыка красивая, а текст непонятный.

Надеюсь, теперь и Оксана, и Джиган переведут с помощью онлайн-переводчика текст поздравительной композиции и поймут, что если ставишь песню, то хотя бы уж понимать, о чём она, всё-таки нужно.

С днём рождения, Джиган. Радуется, скачет. Экий задорный парень.

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