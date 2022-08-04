 

Для баскетболистки Грайнер в СИЗО Подмосковья удлинили кровать

04.08.2022, 15:04, Новости дня
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В подмосковном следственном изоляторе для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, приварили друг к другу две кровати, сообщил ее адвокат Александр Бойков.

«В камере типовые четыре кровати, по бокам со стороны каждой стенки, с одной стороны ее сняли и приварили другую кровать», – сказал Бойков РИА «Новости».

Рост баскетболистки – 206 сантиметров, из-за этого в суде не смогли провести ее допрос стоя, поскольку мешала решетка клетки.

Между тем в Химкинском суде Московской области прокуратура запросила наказание для американки в виде 9,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, передает ТАСС.

«Прошу признать виновной Грайнер Бриттни Ивет по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта») и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей», – сообщил гособвинитель.

Ранее американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.

Ранее Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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