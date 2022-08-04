 

В сети «Вкусно – и точка» назвали дату открытия внутреннего кафе

04.08.2022, 15:04, Новости дня
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Кафе внутри заведений сети «Вкусно – и точка» по типу «Маккафе» откроются 11 августа, сообщили в компании.

«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях «Вкусно – и точка» возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее», – передает сообщение компании ТАСС.

Концепция меню кафе не изменилась, ассортимент будет расширяться.

Напомним, сеть бывших ресторанов McDonald’s также провела ребрендинг в РФ и обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер. Бывшие рестораны сети открылись под брендом «Вкусно – и точка».

Московская область выпускает 40% всей продукции для сети «Вкусно – и точка» – сюда входят мясо, сыр, смеси для мороженого, овощи, булочки, сиропы и топпинги.

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