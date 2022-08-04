 

В Москве задержан глава отдела по борьбе с коррупцией на северо-востоке столицы

04.08.2022, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За взятку задержан руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне при получении взятки в 5 млн рублей задержан глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по СВАО Москвы Александр Басов», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Басов якобы требовал данную сумму за прекращение проверок, которые связаны с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в столице.

В ГУ МВД по городу уточнили, что сейчас проводится проверка по факту получения взятки одним из сотрудников. «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке, а его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности», – заключили в ведомстве.

Ранее источники сообщали, что в Москве задержали подполковника полиции. Его подозревают в попытке взять взятку в размере 10 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11.20 / Подмосковного министра Куракина задержали за махинации с военным лесом

12.02.22 / Угроза вторжения России в Украину. МИД РФ обвинил западные СМИ в “масштабной дезинформационной кампании”

22.10.21 / Nissan представила в Японии обновленный микроавтобус Caravan

26.11.21 / В Беларуси 1,5 года колонии строгого режима получил мужчина за “оскорбление” Лукашенко в отделе милиции

22.01.22 / В Минздраве рассказали, сколько украинских детей сейчас болеют COVID-19

04.09.21 / В Нафтогазе заявили о скором завершении «Северного потока – 2»

10.01.22 / В Польше заявили о новой попытке штурма границы мигрантами

02.02.21 / Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз

30.06.20 / В Китае обнаружен грозящей пандемией новый свиной грипп

03.04.21 / “По-хорошему с Ираном не получается”. В МИД Украины предупредили о последствиях из-за крушения самолета МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика