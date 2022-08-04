В Москве задержан глава отдела по борьбе с коррупцией на северо-востоке столицы

За взятку задержан руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне при получении взятки в 5 млн рублей задержан глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по СВАО Москвы Александр Басов», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Басов якобы требовал данную сумму за прекращение проверок, которые связаны с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в столице.

В ГУ МВД по городу уточнили, что сейчас проводится проверка по факту получения взятки одним из сотрудников. «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке, а его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности», – заключили в ведомстве.

Ранее источники сообщали, что в Москве задержали подполковника полиции. Его подозревают в попытке взять взятку в размере 10 млн рублей.

—