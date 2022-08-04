 

80-летний хозяин магазина в Калифорнии одним выстрелом дал отпор вооружённому грабителю

04.08.2022, 14:46, Разное
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Пожилой владелец винного магазина в Калифорнии выстрелил в нападавших во время попытки вооружённого ограбления и ранил одного из них, вынудив остальных скрыться. Сотрудники магазина рассказали в интервью NBC News, что их босс накануне поставил камеры наблюдения, опасаясь за безопасность, и это помогло быстро найти преступников. Но вскоре после инцидента у их босса случился сердечный приступ — и он оказался в больнице.

На этом видео запечатлена стрельба, которая произошла в винном магазине в Калифорнии рано утром в воскресенье. 

МАРНИ ТАПИЯ, сотрудница магазина: Они зашли и сказали, ну вы знаете, не двигаться. 

Вот мужчина входит в магазин с длинным ружьём. Однако 80-летний владелец магазина, работавший в этот момент за прилавком, был к этому готов. Он сделал единственный выстрел и ранил 23-летнего несостоявшегося грабителя в руку. 

МАРНИ ТАПИЯ: Этот парень кричал: «Он отстрелил мне руку, он отстрелил мне руку!» 

Уезжающая машина рванула с места, едва не оставив позади одного из подозреваемых сообщников.

Сотрудники магазина говорят, что хозяин был к этому готов, заметив злоумышленников на камерах наблюдения с изображением высокой чёткости, которые были установлены совсем недавно, пишет NBC Los Angeles. 

МАРНИ ТАПИЯ: Он готовился, он уже имел дело с этим раньше. Как бы он уже знал, что такое может произойти. 

После выстрелов он наблюдал по камерам наблюдения, как мужчины спасаются бегством. Видео с этих камер сотрудница магазина Марни Тапиа опубликовала в Facebook* с подписью: «Никогда не недооценивайте нашего босса». 

МАРНИ ТАПИЯ: Он всегда хочет, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, понимаете. Он очень старается защитить всех нас. Он делает так, чтобы мы чувствовали себя лучше, находясь здесь. Потому иногда бывает страшно.

Сотрудники говорят, что вскоре после инцидента у их 80-летнего босса случился сердечный приступ. 

ЭДДИ КАСТИЛЬО, покупатель: Они зашли в магазин вот так запросто, чтобы поживиться за его счёт. И знаете, я рад, что он был готов. 

Что касается трёх других подозреваемых, их обнаружили на парковке рядом с больницей во внедорожнике BMW, о котором ранее сообщалось, что он был украден, согласно данным департамента шерифа округа Риверсайд. Полиция также сообщила, что у этих мужчин в возрасте 22, 24 и 27 лет находилось украденное огнестрельное оружие. 

23-летний главный подозреваемый находится в больнице. Полиция сообщила, что он находится в критическом, но стабильном состоянии и имеет огнестрельные ранения. 

Трое других подозреваемых были немедленно взяты под стражу привлечены к ответственности за грабёж и преступный сговор. По данным полиции, им был назначен залог в размере 500 тысяч долларов. Довольно дорогостоящий урок им преподнёс пожилой житель с быстрой реакцией и несколько старомодной выдержкой!

Стив сейчас присоединится к нам из Лос-Анджелеса. Вы знаете, Стив, нельзя не отметить, что у этого хозяина магазина было достаточно мужества в свои 80 лет. Однако я слышал сообщения о том, что у него был сердечный приступ? Вы знаете, как он сейчас себя чувствует? 

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC News: Да! Но судя по всему, ему лучше. Сотрудники говорят, что он восстанавливает здоровье в больнице. На самом деле один из них написал на своей странице в Facebook, что их босс уже обдумывает свой «побег» из больницы, чтобы вернуться к работе. Однажды он хочет вновь вернуться работе.

В то время как в департаменте шерифа его назвали «законопослушным вооружённым гражданином», который стрелял в целях самообороны и обеспечивал защиту находящихся внутри людей. И у него были все основания так поступить, он поступил как герой, они не видят никаких проблем с тем, что он сделал. Так что, конечно, это был героический поступок.

Дата выхода в эфир 03 августа 2022 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.

 

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