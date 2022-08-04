Из-за пандемии COVID-19 люди стали меньше курить



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Ученые из США выяснили, что с марта 2020 года по январь 2021 года на 20-30% сократились покупки сигарет среди постоянных курильщиков, а показатели отказа от курения увеличились примерно на 10%. При этом заядлые курильщики не только реже покупали сигареты, но и сокращали их количество. Исследование было проведено экспертами Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Пандемия привела к снижению физической активности, усилению стресса и ухудшению психического самочувствия — все эти факторы обычно ассоциируются с более активным употреблением табака. Однако ученые находят доказательства устойчивого снижения курения, и это может быть одним из немногочисленных положительных последствий пандемии. Результаты исследования свидетельствуют, что COVID-19 может привести к стойкому снижению курения.

Ученые надеются, что риски, связанные с COVID-19 и курением, могут помочь некоторым курильщикам преодолеть ключевой барьер на пути к отказу от курения — удовольствие от курения ощущается в настоящем, а проблемы со здоровьем обычно ждут нас в будущем.

В этом исследовании впервые используются данные о продажах сигарет как курильщикам, так и некурящим во время пандемии, а не данные опросов. Данные в исследовании были доступны через Spenderlog, приложение, которое позволяет пользователям отслеживать свои расходы на продукты. Ученые проанализировали данные о покупках продуктов 4042 жителей Дании, которые используют приложение Spenderlog.