«Уйдет к другой»: Собчак показала 5-летнего сына на отдыхе в Италии

Ксения Собчак с мужем и детьми отправились на отдых в Италию. На странице своего профиля в одной из соцсетей телеведущая показала 5-летнего сына, пожаловавшись, что он «уйдет к другой».

На итальянский курорт вместе с Константином Богомоловым и Ксенией Собчак отправились их дети от предыдущих браков. Напомним, в союзе с актрисой Дарьей Мороз у Богомолова родилась дочь Анна, а Собчак в отношениях с Максимом Виторганом родила сына Платона. Сейчас мальчик, по предположениям блогеров, готовится отправиться учиться в Кембриджскую международную школу. К слову, только за год обучения в ней паре придется выплатить сумму, эквивалентную порядка трех миллионов рублей.

Именно этим пользователи объясняют шутливую жалобу Ксении Собчак на судьбу матери, что сын «уйдет к другой». В своем микроблоге журналистка и телеведущая разместила снимки и видео мальчика, на которых видно, как он подрос и возмужал. В ролике 5-летний мальчик на прогулке с мамой действительно бежит впереди нее, увидев симпатичную девочку.

Как призналась бывшая кандидатка на пост президента Российской Федерации, на отдыхе она слушает любимые песни и мечтает о том, чтобы завести домашнего питомца. Кроме того, иронизирует Ксения Собчак, она читает российские газеты, однако только в том случае, если в заголовке статьи присутствует ее фамилия. Также она призналась в «постыдном занятии», коллекционировании «отбитых» заголовков из прессы. В конце публикации селебрити, возмущаясь публикациями в СМИ слухов о новой пассии ее супруга, назвала имя своего любимого мужчины, которым оказался ее сын Платон.