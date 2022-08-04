 

В Иркутской области был потушен крупный лесной пожар в труднодоступной части региона

04.08.2022, 14:38, Разное
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В Катангском районе к северу от Иркутска произошел лесной пожар, который выжег 708 га в труднодоступной местности. В четверг в Катангском районе произошел лесной пожар, возникший на севере Иркутской области.
Это труднодоступный район. В сообщении говорилось, что его площадь составляет 708 гектаров. ТАСС также сообщил, что пожар начался во время грозы 27 июля. Он все еще находится в зоне контроля, что означает, что пожар может быть потушен. Пожар будет потушен в тех районах, где обычно пожары не тушат. Игорь Кобзев, губернатор области, в июне дал указание тушить пожары в пределах зоны.

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