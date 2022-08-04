 

Худяков считает, что Лайме Вайкуле заплатили за выход на сцену с флагом Украины

04.08.2022, 14:37, Разное
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Максим Худяков назвал причины выхода Лаймы Вайкуле на сцену с флагом Украины. По его данным, латвийская певица получила за это оплату, которую продюсер озвучил в беседе с журналистами.
Лайма Вайкуле уже давно не дает концертов в России. На одном из концертов в Латвии эстрадная артистка вышла флагом, что вызвало возмущение у россиян. Многие коллеги артистки сочли такой поступок враждебным по отношению к в стране. Однако муж исполнительницы объяснил такой шаг тем, что поднятием сине-желтого полотнища команда звезды пыталась продемонстрировать поддержку беженцам из Украины, которых было много в зале.

Совсем другой точки зрения придерживается российский продюсер Максим Худяков. Он уверен, что прибалтийская дива, лишившись заработков в России, испытывает затруднение с финансами. Поэтому поднятие флага Украины она совершила за определенную сумму денег, а совсем не из соображений совести.

Более того, Худяков напомнил, что долгое время артистка даже не высказывала свое мнение по поводу происходящих событий. Поэтому верить во внезапно появившуюся собственную позицию у теряющей популярность и деньги исполнительницы нет смысла. Поэтому логично, что за свою антироссийскую выходку 68-летняя Вайкуле получила солидный гонорар. Не называя его размер, деятель шоу-бизнеса заверил, что он очень большой.

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