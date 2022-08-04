Мать с ребенком погибли при ударе по Донецку
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В результате удара вооруженных сил Украины по центру Донецка погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.
Трагедия случилась на бульваре Пушкина, передает РИА «Новости».
Между тем мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара по гостинице «Донбасс палас» также пострадал журналист российского телевидения, информирует ТАСС.
Ранее представительство ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняло, что при ударе погибли минимум пять человек.
Напомним, украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой». Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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