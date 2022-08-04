 

Пескова спросили о словах Арестовича о необходимости «встряски для мира»

04.08.2022, 14:10, Новости дня
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать заявления советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «Западу и миру нужна хорошая встряска» через активизацию конфликтов вокруг Тайваня, Косова и других точек для того, чтобы избавиться от иллюзий.

«Я не могу ничего сказать [по этом поводу], поскольку не знаю доподлинных заявлений Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно. Не берусь чего-то говорить на эту тему», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня. 

Беспокойная обстановка вызвана недавним визитом Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Китае заявили, что ее поездка на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Тем временем Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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