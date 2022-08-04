Банк Англии повысил учетную ставку максимальными темпами с 1995 года

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка также находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%, передает РИА «Новости».

Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.

Центробанк оставил практически без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 863 млрд фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций составил 844 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций – до 19,1 млрд фунтов.

Ранее цены на бензин в Британии обновили исторический максимум из-за санкций против России.

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